«Красноярские Столбы» закрывают «Перевал» из-за коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Национальный парк «Красноярские Столбы» закрывает туристический центр «Перевал». Также сотрудники экологического просвещения перестают проводить экскурсии по территории нацпарка. Такие меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Ограничения вступают в силу с понедельника 26 октября и продлятся до того момента, пока ситуация вновь не нормализуется.

Вход в национальный парк остается открытым, туристы могут посещать рекреационную зону. Для свободного посещения остаются открытыми 4 экологических маршрута:

- «Встреча с Такмаком»,

- «Природа – великий скульптор» (Центральный район),

- «Путь к Ермаку» (Такмаковский район).

- «Путешествие к Китайской стенке»,

Большая просьба соблюдать меры санитарной безопасности: надевать маски при большой скоплении людей, держать социальную дистанцию.

В администрации «Столбов» напомнили, что остальная часть рекреационной зоны, в том числе Каштаковская тропа и тропа между скалами 1-ый и 3-ий Столбы закрыта. По причине возможного падения высохших деревьев.

В обычном режиме работают сотрудники отдела охраны и оперативного реагирования, они продолжают патрулировать территорию. Телефон поста спасателей на «Перевале»: 211-85-88..