В Красноярском крае чиновница осталась на свободе после присвоения 168 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае чиновница осталась на свободе после того, как присвоила себе 168 тысяч рублей. В наказание ее обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Суд вынес свой приговор, который пока не вступил в законную силу. Поэтому у сторон есть время на апелляцию.

Произошла эта история в Саянском районе, а осужденная – теперь уже бывший руководитель отдела молодежной полиции районной администрации, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на пресс-службу суда. Женщина самостоятельно назначала себе премии, а также ставила вопрос о своем повышении за выполнение несуществующих работ. Всего в карман экс-чиновницы попало 168 тысяч рублей из районной казны.

Помимо штрафа, ей придется вернуть еще и возместить ущерб в полном объеме, то есть вернут украденные деньги в казну Саянского района. Кстати, максимальная санкция по статье – до 2 лет колонии.