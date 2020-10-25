Сорок лет назад аэропорт «Емельяново» принял первый самолет

Передача символических ключей от аэропорта. Фото vk.com/krasarh

О том, что когда-то самолеты летали из самого центра Красноярска, сейчас напоминают только названия: улица Взлетная, микрорайон Взлетка, расположенные на взлетно-посадочной полосе.

Гражданский аэропорт в Красноярске впервые был создан на бывшем военном аэродроме в 1946 году. И уже в 60-е годы стало очевидно, что перспектив у аэропорта, окруженного жилыми домами, нет и нужно искать для него новое место.

В середине 70-х была начата работа над проектом нового аэропорта, получившего наименование «Емельяново». Он принял первый самолет 25 октября 1980 года, первую техническую посадку совершил самолет Ил-62 сообщением Москва-Красноярск.

В 1988 году аэропорт в городе закрыли для приема гражданских судов, а в 1990-м его закрыли совсем.

Аэропорт «Емельяново» сейчас называется международный аэропорт «Красноярск» им. Д.А. Хворостовского и у него за 40 лет сложилась своя большая история.