Житель Абакана получил 12 лет колонии за совращение 12-летней девочки из соседней квартиры

Девочка рассказала о случившемся своей маме Фото: Мария ЛЕНЦ

22-летнего жителя Абакана суд признал виновным по части 4 статьи 132 (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

По версии следствия, мужчина жил по соседству с семьей, в которой воспитывалась 12-летняя девочка. Она его хорошо знала, при встрече всегда здоровалась. У нее не возникло ни капли страха, когда 21 февраля увидела в дверной глазок, что он стоит за дверью. Она открыла и поинтересовалась, что случилось. Тот вошел в квартиру и попросил ее телефон, чтобы позвонить. А тот, поняв, что юная соседка одна, быстро запер входную дверь и «с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, используя беспомощное состояние девочки в силу ее возраста, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, тем самым нарушив нормальное физиологическое, психическое и нравственное формирование личности несовершеннолетней»(так сейчас указано в материалах уголовного дела).

- На следующий день мужчина вновь под предлогом звонка пришел в квартиру к соседям и совершил аналогичное преступление, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ. - О произошедшем девочка рассказала своей матери, которая сразу обратилась в правоохранительные органы.

Приговор суда - 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Пока еще он не вступил в законную силу и обжалован стороной обвинения и подсудимым.