Красноярцев ожидают прохладные выходные с сильным ветром и мокрым снегом

На выходных будет не очень тепло Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае на выходных будет прохладно. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск специалисты Среднесибирского УГМС, в субботу, 24 октября, днем ожидается переменная облачность, небольшой мокрый снег и до +5 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду, днем. Температура воздуха ночью около +2 градусов, ветер стихнет до 3-8 метров в секунду. На дорогах центральных и южных районов местами ожидается гололедица.

В воскресенье, 25 октября, похолодает до 0 градусов. Ночью будет около -3 градусов.

По прогнозам синоптиков Красноярского Гидрометцентра, в, 26 октября, снова потеплеет - до +3 градусов днем. В темное время суток вновь дождь со снегом и +1 градус.

Во вторник и среду (27 и 28 октября) столбики термометров поднимутся еще выше – будет около +8 градусов. Периодически будут идти дожди. В ночь на четверг, 29 октября, вернутся минусовые температуры, ожидается до -1 градуса и снегопад. В светлое время суток +2 градуса, снег с дождем. Ночью уже -5 градусов, днем 30 октября потеплеет до +1 градуса. Облачно, с прояснениями и без осадков.