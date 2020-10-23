В Красноярске неизвестный превратил невзрачную будку спасателей в арт-объект. Фото: пресс-служба администрации города

«Художник, отзовись» - администрация Красноярска разыскивает неизвестного (или неизвестных), который тайком превратил невзрачную будку спасателей на пляже на острове Татышеве в настоящий арт-объект. И вовсе это не вандализм – ведь творческий человек ничего не испортил, а наоборот украсил то, до чего у владельцев руки не доходили.

- Представители Татышев-парка отметили, что готовы поддержать творческие инициативы. И просят красноярцев заранее предупреждать о своем желании выступить, провести спортивное мероприятие или нарисовать на сооружениях, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Один из ближайших будущих проектов – расписать скейт-площадку, которая была недавно отремонтирована и пользуется большой популярностью у молодежи. Всем, кто хочет принять участие, можно написать в группу или на почту info@projectkrsk.ru.

Остается добавить, что любителям расписывать граффити стены домов и памятники в городе грозит наказание за хулиганство. Ну, и ремонт - за их счет.