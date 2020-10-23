В Красноярском крае врач-нарколог попался на взятке в 10 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назарово сотрудники отдела экономической безопасности полиции установили факт получения взятки одним из городских медиков. Врач нарколог-психиатр потребовал от своего пациента 10 тысяч рублей. Взамен пообещал без проблем поставить ему «годен» при прохождение медкомиссии, необходимой для продления срока действия водительского удостоверения. Было установлено, что ранее мужчина обращался к наркологу, но на учете не состоял. Однако врач, видимо, ввел его в заблуждение: намекнул, что даже обычное обращение - уже проблема. Одним словом, воспользовался своим служебным положением, сообщает ИА «Запад24».

На медика завели уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», максимальный срок наказания предусматривает лишение свободы до 1 года. На данный момент врач пока продолжает работать. К слову, когда он понял, что попал под подозрение, он сразу во всем сознался и написал явку с повинной.