Мэр Канска Андрей Береснев заразился коронавирусом. Фото: инстаграм Андрея Береснева

Мэр Канска Андрей Береснев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил накануне на своей странице в Инстаграме: «Я с понедельника нахожусь на больничном листе. Вчера у меня подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Несколько дней держалась высокая температура, слабость. Сейчас состояние улучшилось, работаю дома удаленно» - написал он. И обратился к жителям города беречь себя и соблюдать простые правила профилактики – носить маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию. И, если это возможно, перейти на удаленный режим работы.

Добавим, что это не первый градоначальник, который столкнулся с коронавирусом. На этой неделе подхватил инфекцию глава Красноярска Сергей Еремин, до него – глава Сосновоборска Алексей Кудрявцев. В соседней Хакасии работают из дома с подтвержденным диагнозом COVID-19 глава республики Валентин Коновалов и мэр Абакана Алексей Лемин. А главе Тувы Шолбану Кара-оолу не повезло дважды – он лечился от коронавируса в мае и сентябре.