Житель Красноярска столкнул с лестницы пьяного незнакомца и нечаянно убил его Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Красноярска будут судить за убийство незнакомого ему мужчины. Уточним, уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Это произошло вечером 27 января текущего года в подъезде дома в Медицинском переулке.

По предварительной версии следствия 27-летний подозреваемый зашел в подъезд своего дома и стал подниматься по лестнице, когда на площадке 4-го этажа увидел двух человек. Мужчина и женщина распивали алкоголь. При этом молодой человек сам был в состоянии опьянения. Он начал выгонять незнакомцев. Те стали спускаться вниз.

- В это время обвиняемый нанес удар ногой в спину спускающемуся вниз мужчине, от которого последний сначала ударился головой о бетонную стену, а затем упал на лестничный марш и при падении скатился по ступеням площадку между 3 и 4 этажами. При этом получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на следующий день в больнице, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.