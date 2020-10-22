В Красноярске у маршрутного автобуса на ходу отвалилось колесо. Стоп-кадр видео "ЧП Красноярск"

В Красноярске у маршрутного автобуса на ходу отвалилось колесо. Случилось это днем 22 октября, на улице Партизана Железняка. 87-й автобус немного повернул, слегка присел, левое переднее колесо под водителем выскочило и прямой наводкой направилось через всю проезжую часть на другую сторону, через две своих полосы и три встречных. И, достигнув тротуара, аккуратно легло там.

При этом ни один автомобиль не пострадал – водителя успели кто проскочить, что увернуться от автобусного колеса. В самой маршрутке тоже все обошлось, пассажиры целы и невредимы.

В городском департаменте транспорта назвали этот случай вопиющим и начали проверку. Предварительная версия – на колесе срезало гайку, поэтому оно соскочило со ступицы.

«Будем проверять, кто последний проводил ремонт, почему такая ситуация сложилась, ну и, соответственно, будем привлекать к дисциплинарной ответственности слесарей или механиков, которые ответственны за работу с этим автобусом», – процитировал «ТВК Красноярск» заместителя руководителя департамента транспорта Игоря Манченко.