В красноярских аптеках закончились противовирусные препараты Фото: Мария ЛЕНЦ

«Сколько, сколько? 1700 рублей за упаковку? Я ушам своим не поверила. Месяц назад он стоил в пределах пятисот рублей, сегодня продают более чем в три раза дороже. Я не стала покупать» - поделилась с «Комсомольской правдой»-Красноярск жительница города.

Помимо того, что выросли цены на препараты от гриппа и ОРВИ, так еще и вовсе пропал из аптек такой популярный Арбидол. Его скупали десятками упаковок, в том числе из соображений, если придется лечиться от коронавируса на дому. Ажиотажный спрос появился около месяца назад, когда количество случаев заражения резко пошло вверх.

В министерстве здравоохранения Красноярского края прокомментировали эту ситуацию:

- Мониторинг показывает, что в аптечных сетях есть в достаточном количестве аналоги этой группы противовирусных препаратов, а также представлен выбор иммуномодулирующих препаратов. Провизор имеет право предложить пациенту на выбор противовирусные препараты, которые отпускаются без рецепта врача.

Добавим, что минздрав сделал заявку на Арбидол – 45 тысяч упаковок, он поступит в сеть «Губернских аптек» 28 октября.Что касается стационара, там проблем с Арбидолом нет.