В Красноярске на развитие туризма потратят более 1 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на муниципальную программу «Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске» на 2021-2023 годы потратят 1,04 миллиарда рублей. Проект программы утвердили депутаты Горсовета. Средства пойдут на развитие инфраструктуры отрасли, на вовлечение молодых людей в позитивные социальные практики, на гражданско-патриотическое воспитание и создание условий для развития туризма на территории города. Всего за три года нужно модернизировать пять молодежных центров. Особое внимание будет уделено их доступности для маломобильных горожан, позаботятся и об антитеррористической защищенности объектов.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, будут проводиться общегородские мероприятия для молодежи, продолжат работать Трудовые отряды главы города, желающим помогут определиться с профессией. Муниципалитет примет деятельное участие в организации летнего отдыха подростков и талантливой молодежи.

Сохранится приоритет отрасли, связанный с поддержкой инициатив молодежи. Только в 2021 году планируется поддержать более 900 молодежных проектов. Специалисты продолжат разрабатывать туристско-экскурсионные маршруты и проводить бесплатные экскурсии. Планируется, что всего за 2021 год участниками социальных экскурсий станут 1000 человек.