В Красноярском крае от гриппа привились 832 тысячи человек – почти треть населения

В Красноярском крае от гриппа привились 832 тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ, что является благоприятным периодом для иммунизации. От гриппа привились 832 034 человека (из них 171 255 детей) – это 30,6% населения региона. Таковы показатели на начало недели 19 октября, которые предоставил краевой Роспотребнадзор.

Основная доля прививок осуществляется за счет средств федерального бюджета – 786 867 человек. Остальные – либо за счет самих граждан, либо за счет их ответственных работодателей. По категориям это:

- медицинские работники – 79,6 %,

- работники образовательных учреждений – 81,2 %

- студенты до 18 лет – 93,2 %.

Эффективность вакцины от гриппа выше, чем профилактика иммуномодуляторами, витаминами и микроэлементами. Не дают таких высоких результатов и народные средства. Сейчас – как раз подходящее время, чтобы сделать прививку, и тогда иммунитет сформируется до начала эпидемического подъема заболеваемости, который, согласно прогнозам, ожидается в конце января – первой декаде февраля 2021 года. Защитный эффект после вакцинации наступает через 14 дней и сохраняется до 12 месяцев. Особенно важно это учесть тем, кто относится к категории высокого риска.