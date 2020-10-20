В Красноярском крае мужчина почти год насиловал 11-летнюю падчерицу

За два тяжких преступления виновнику грозит большой срок заключения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователям удалось доказать, что с августа 2019 года по 2 июля 2020 года 35-летний житель города Боготола неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении своей 11-летней падчерицы. Все это происходило в доме, где жила семья, при этом обвиняемый был пьян. Доказано четыре эпизода преступных действий, совершенных с маленьким ребенком.

Также в состоянии алкогольного опьянения он пытался задушить свою 39-летнюю сожительницу, однако женщине удалось вырваться и убежать. Знала ли мать, что происходит в их доме с ее дочерью, не сообщается. Но, судя по поведению мужчины, отношения в семье складывались далеко не безоблачные.

Доказательств его вины достаточно, дело передано в суд, мужчину будут судить по двум статьям: ст. 132 УК РФ - иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также в покушении на убийство, ст. 105 УК РФ.