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В Красноярском крае раскрыли убийство, совершенное 18 лет назад

Оказалось, что виновник давно сидит за двойное убийство
Татьяна РЯБИНИНА
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Убийство женщины раскрыли через 18 лет.

Убийство женщины раскрыли через 18 лет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

56-летняя жительница Красноярского края пропала летом 2002 года. Ее автомобиль нашли через несколько дней после обращения родственников, заявивших о пропаже женщины. А ее саму нашли случайно только через три года, на останки наткнулись грибники.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым и только через много дет, летом 2019 года, следователи установили, что к этому убийству причастен мужчина, который отбывает наказание за убийство бабушки и ее малолетней внучки, суд приговорил его к 22 годам и он находится в колонии в Свердловской области.

Следствие, а затем и суд установили, что в июле 2002 года, на тот момент 24-летний мужчина остановил на трассе М-53 «Байкал» в районе сворота в сторону деревни Кускун Манского района автомобиль «Нива» под управлением 56-летней женщины, и попросил подвезти его.

В дороге разговорились, женщина рассказала, что продала картошку и у нее имеется при себе крупная сумма денег. Попутчик в ответ достал нож и заставил женщину свернуть с трассы в лес. Там он задушил ее, забрал деньги, снял с машины автомагнитолу, а со своей жертвы – одну золотую сережку, а вторая потерялась на месте преступления.

Подсудимый свою вину признал частично.

Уярским районным судом мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы и с учетом ранее вынесенного приговора срок заключения составил 27 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии особого режима.

Криминал