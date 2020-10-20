В Красноярске дорожников проверяют общественные контролеры

Упавшие знаки - угрозы безопасности водителей и пешеходов. Фото: сайт администрации Красноярска.

В этом году 9 городских дорог были включены в план ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и за всеми наблюдают общественные контролеры проекта. Чтобы зафиксировать какие-то нарушения, активисты выезжают на дороги даже поздно ночью.

Большая часть замечаний по-прежнему касается организации мест производства работ, особенно обеспечения пешеходной доступности во время установки бортовых камней и ремонта тротуаров. С ухудшением погоды общественные контролеры присылают много видео, где фиксируют работы во время выпадения снега.

«По всем таким фактам обязательно проводим дополнительную проверку. Не везде подтверждаются нарушения. В каких-то случаях снег начинал падать уже когда завершалось уплотнение, а где-то действительно у нас возникали сомнения. Поэтому в каждом таком случае будет проведен дополнительный лабораторный контроль. Если погода действительно повлияла на качество готового асфальта, работы у подрядчика не примут, и он будет все переделывать», - говорит начальник отдела ремонта МКУ «УДИБ» Артемий Алкснис.

По всем фактам подрядчикам сделаны предписания.

В этом году ремонт городских дорог идет в непростых условиях, поскольку они были включены в план ремонта только в конце августа. Все дороги подрядные организации по контрактам должны сдать до 30 ноября. Но асфальтирование нужно завершить раньше, до конца октября.

Сейчас работы идут на 9 крупных магистральных улицах в спальных районах города. Это проспект Металлургов, ул. 9 мая (на участке от ул. Водопьянова до ул. Енисейский тракт), Енисейский тракт до мкр. Солнечный и ул. Тельмана в мкр. Северный и Зеленая роща, ул. Елены Стасовой, ул. Гусарова и ул. Чернышева в мкр. Ветлужанка и ул. Амурская и Даурская в мкр. Черемушки.