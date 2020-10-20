«Люди устали от ограничений, притупилось чувство бдительности и опасности». Что предлагает делать губернатор Красноярского края

Александр Усс проверил работу поликлиник. Фото с сайта администрации Красноярского края.

Открывая заседание, глава региона Александр Учч отметил, что «наши земляки устали от ограничений, притупилось чувство бдительности и опасности».

Что предлагается сделать, чтобы взбодрить чувство бдительности и опасности?

Муниципалитетам края рекомендовано продолжить проверки на объектах торговли, общественного питания, транспорта, в местах массового отдыха граждан, ужесточить меры ответственности для злостных нарушителей ограничений. Также остается под запретом работа ночных клубов. Работодателям рекомендуется по возможности максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

«Жесткие меры должны быть возобновлены в интересах жителей», - отметил Губернатор края и напомнил: «Использование маски в закрытых помещениях и соблюдение дистанции в 1,5 метра должно стать нормой для каждого жителями Красноярского края».

Также Александр Усс проинспектировал несколько городских поликлиник на левобережье, отметил сбои в работе колл-центров, трудности при записи на прием к врачам.

Но в целом считает, что медучреждения готовы работать в условиях подъема заболеваемости: речь идет о необходимом количестве аппаратов ИВЛ, резерве коечного фонда, решен вопрос с обеспечением средствами индивидуальной защиты, медпрепаратами. Медперсонал имеет достаточный опыт, протоколы лечения.