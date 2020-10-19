Прямые рейсы из Красноярска в Сочи «Nordwind» запустит уже в ноябре

Авиакомпании «Nordwind» запускает прямые рейсы из Красноярска в Сочи Фото: Мария ЛЕНЦ

С 18 ноября авиакомпании «Nordwind» запускает прямые рейсы из Красноярска в Сочи. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

Вылеты из Красноярска запланированы на среды и субботы, в обратном направлении на среды и четверги.

Стоимость перелета в одну сторону начинается с 6 493 рублей без учета багажа и с 7 993 рублей в случае, если планируется перелет с багажом. Перелет в Сочи и обратно без багажа обойдется 11 386 рублей и 14 386 рублей с багажом. Далеко не все обрадовались таким ценам. Вот что пишут сейчас в соцсетях:

«В прошлом январе на победе гонял за 7 туда-сюда. 11 со спортинвентарем вышло, сумка с бордом, куда все остальное влезло».

«А че так дорого? Если Крск аэропорт сделают авиахабом, то будет еще дороже?».

Зато с 1 ноября по 15 апреля дополнительно к багажу можно провезти бесплатно один комплект лыжного или сноубордического оборудования общим весом до 20 килограммов.

Все подробности на сайте авиакомпании.

Напомним, с 18 ноября «Nordwind» начнет летать из Красноярска в Москву. Рейсы запланированы в вечернем расписании.