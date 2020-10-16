Глава хакасской столицы Алексей Лемин ушел на дистанционку после контакта с больным коронавирусом

Глава хакасской столицы Алексей Лемин ушел на дистанционку Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Абакана Алексей Лемин перешел на двухнедельный дистанционный режим работы, сообщается на официальном городском портале. Такие меры приняты из соображений безопасности окружающих его людей. Дело в том, что один из членов семьи Лемина получил положительный результат тестирования на коронавирус. После контакта с ним глава города сам сдал тест на COVID-19 и отправился на самоизоляцию. Все необходимые совещания, консультации, обсуждение решений глава города будет проводить с использованием онлайн сервисов.

По данным оперативного штаба на 16 октября в Хакасии зафиксировано 5298 лабораторно подтвержденных диагнозов, из них в последние сутки 69. При этом количество выздоровевших – всего 4376, за минувшие сутки 70. И количество летальных исходов – 54, за сутки новых случаев нет. На изоляции после контакта с зараженными – 1805 человек, под медицинским наблюдением дома – 1763.