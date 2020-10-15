В Красноярском крае родители горой встали на защиту своей школы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае родители горой встали на защиту школы. Все произошло в деревне Верхняя Есауловка Манского района. Об этом в своем ежегодном отчетном докладе рассказала уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

Администрация Манского района решила реорганизовать школу в небольшой деревне – ради экономии средств. Детей предлагалось вывозить на занятия в районный центр, это примерно в 6 километрах. Родителей о планах изначально никто не предупредил, а потом поставили перед фактом. Недовольные мамы и папы потребовали отменить решение властей. И обратились к детскому омбудсмену за поддержкой.

В своем письме они написали: «Сделать филиал, а потом закрыть школу на селе – это самое простое и недальновидное решение. Необходимо всячески сохранять и беречь малокомплектные школы и применять в их деятельности современные цифровые и организационные технологии».

Родители просили помочь сохранить школу как образовательный и культурный центр деревни. Иначе последствия будут негативные – люди просто разъедутся жить в другие места.

- Поскольку без опроса граждан реорганизация образовательного учреждения проведена быть не может, по результатам рассмотрения обращения администрацией Манского района принято решение о прекращении работы по реорганизации школы, - подвела итог Ирина Мирошникова.