В Туве насильнику дали 15,5 лет за преступление в отношение малолетней Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве осудили 45-летнего насильника. Следствие, затем судебное разбирательство длились более двух лет. Наконец, приговор оглашен и вступил в законную силу – виновный отправился в колонию на 15,5 лет. Когда выйдет, то еще полтора года будет ограничен в своей свободе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следственного комитета.

Было два эпизода преступления – первое в апреле 2018 года, второе – в августе того же года. Днем в частном доме осужденный надругался над девочкой. Он причинил ей не только физическую боль, но и душевную. У потерпевшей случилось посттравматическое расстройство на фоне стресса. А это медики расценивают, как тяжкий вред здоровью. С девочкой долго работали психологи, постепенно ее удалось вернуть к нормальной жизни.

А у преступника будет достаточно времени на то, чтобы обдумать свои жизненные ценности и приоритеты, ведь на свободу он выйдет нескоро.