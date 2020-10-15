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Житель Красноярска 18 лет бегал от правосудия после убийства приятеля

Все эти годы уголовное дело было не раскрытым
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска 18 лет бегал от правосудия после убийства приятеля

Житель Красноярска 18 лет бегал от правосудия после убийства приятеля

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска 18 лет скрывался от правосудия после совершенного им убийства. Все эти годы дело оставалось нераскрытым. Но время идет, меняются технологии следственных действий, в работе используется новейшее оборудование. В начале 2020 года в рамках расследования преступлений прошлых лет дело достали из архива и повторно проанализировали.

В результате кропотливой работы следователям удалось выйти на 69-летнего жителя краевого центра и найти цепочку улик. Входе допроса, под тяжестью собранных доказательств подозреваемый в содеянном сознался. И рассказал, что 14 апреля 2002 года он вместе с приятелем находился на территории причала в речном порту. Выпивали, затеяли ссору, стали драться. В результате подозреваемый ударил собутыльника по голове тяжелым предметом и сбежал. Тот умер от черепно-мозговой травмы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Дело с обвинительным заключением передано в суд Кировского района на рассмотрение.

Криминал