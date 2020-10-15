Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярском крае: еще не эпидемия, но уже недалеко Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального Роспотребнадзора на территории края сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю с 5 по 11 октября заболели 12 395 человек. Уровень заболеваемости составил 45,6 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 5,3 %. Чаще всего это взрослое население.

В Красноярске ситуация аналогичная общей по краю. За отчетную неделю ОРВИ заболели 7 572 жителя города, это 69,1 человека на 10 тысяч населения. И тоже чаще болеют взрослые, чем дети. Это – официальные данные. Но, к сожалению, многие горожане игнорируют симптомы и продолжают вести обычный образ жизни – ездить на работу, посещать общественные места вместо того, чтобы уйти на больничный и своевременно начать лечение.

Лабораторные исследования показывают, что это вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, вирусы парагриппа и другиереспираторные вирусы.

Добавим, что в крае продолжается сезонная иммунизация против гриппа трехвалентными вакцинами «Совигрипп», «Флю-М». По состоянию на 12 октября в крае привито 668 649 человек, в том числе 145 230 детей.