В Красноярском крае зарегистрировано самое большое суточное количество заболевших COVID-19, начиная с мая

Данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом

Специалисты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировали ход эпидемии COVID-19 в Красноярском крае за период с 6 по 14 октября на основании официальных данных о ежедневном приросте заболеваемости.

И оказалось, что суточная заболеваемость стала нарастать с последних дней сентября. Вся первая половина октября в регионе — время резкого увеличения этого показателя.

Так, 6 октября, в Красноярском крае было зафиксировано 137 диагнозов коронавирусной инфекции и после этого, вплоть до 11 октября, фиксировался ежесуточный рост. 11-12 октября появилась некоторая тенденция к уменьшению числа случаев инфицирования коронавирусом.

Но уже на следующий день подъем продолжился. По состоянию на 14 октября в Красноярском крае за одни сутки официально зарегистрировано 195 случаев COVID-19, это самое большое количество с мая.

По сравнению с летними месяцами ситуация в Красноярском крае ухудшилась. На сегодняшний день край остается первым регионом Сибири, преодолевшим порог в 22 тысячи официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.