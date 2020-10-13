Да будет свет: в Ирбейском районе к электросетям подключили самый большой детский сад

В Ирбейском районе к электросетям подключили самый большой детский сад. Фото: Россети Сибирь

В районном центре селе Ирбейском, где живут более 5200 человек, несколько детских садов. А недавно завершено строительство нового и самого крупного – на 190 ребятишек. Он распахнет свои двери 19 октября.

К открытию все готово, оставалась одна важная делать – подключить здание садика и котельной к электрическим сетям. Для этого энергетики компании «Россети Сибирь» построили новую воздушную линию с напряжением 10 тысяч вольт (кВ), протяженностью 2,3 км. Также установили 79 опор и смонтировали новую трансформаторную подстанцию мощностью 2*400 кВА.

Все работы выполнены с применением новейшего отечественного оборудования и материалов. Трансформаторные подстанции оснащены современными устройствами автоматического включения резерва, позволяющими оперативно восстановить электроснабжение. Выдаваемые мощности: детский сад – 228 кВт, модульная котельная – 23,65 кВт.

По словам директора производственного отделения «Юго-восточные электрические сети» филиала Россети Сибирь – «Красноярскэнерго» Владимира Доценко, для компании всегда в приоритете надежное электроснабжение учреждений образования:

- Региону требуются новые сады, и присоединяя их к электрическим сетям, мы, можно сказать, создаем условия для воспитания и развития наших детей и внуков.

Глава администрации Ирбейского района Олег Леоненко поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве нового детского сада. Добавим, что его возвели по поручению губернатора края в рамках национального проекта «Демография». Просторное здание с современной архитектурой, с просторной детской площадкой, медпунктом, кабинетами для занятия с логопедом, музыкой, спортом. Одним словом, такой садик будет радовать и детей, и их родителей.