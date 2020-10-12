«На 2 этаже радиатор взорвался»: в Дудинке произошел пожар в крупном универмаге

Пожар тушили несколько часов Фото: vk.com/pvdinddk

На севере Красноярского края 11 октября загорелся универмаг «Норильск». Эту информацию подтвердили newslab в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Сообщается, что пожар в здании произошел около полудня. Локализовать возгорание удалось за три часа. О ликвидации было объявлено лишь к 17:20.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, огонь перекинулся на товар, продавец получила ожоги и попала в больницу.

В соцсетях местные жители обсуждают возможные причины ЧП.

Вот одна из версий: «Случайность. До сих пор в универмаге Норильск люди работают без отопления, там очень холодно. На радиатор попала вещь, получился пожар, весь второй этаж сгорел, 1 залили водой полностью».

Еще писали люди: «На 2 этаже радиатор взорвался, сгорели детские вещи».

Что произошло на самом деле, еще предстоит установить соответствующим службам.