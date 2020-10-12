Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что произвело на него неизгладимое впечатление в Красноярске

Фото после визита Лебедева на Красноярскую ГЭС Фото: соцсети

В Красноярске побывал российский дизайнер, блогер, основатель одноименной студии Артемий Лебедев. Об этом сообщают gornovosti.

О своем предстоящем визите Лебедев еще накануне сообщил в своем Телеграм-канале, где поинтересовался у подписчиков, что стоит посмотреть, где лучше пообедать и поужинать, а после остановиться переночевать.

В его маршрут попала плотина Красноярской ГЭС, откуда он позже выложил фотографии. Также дизайнер прогулялся по набережной с главой Дивногорска Сергеем Егоровым.

Глава Дивногорска рассказал о встрече с блогером на своей страничке Фото: соцсети

Но больше всего, судя по всему, ему понравился визит в один из ресторанов краевого центра. Артемий Лебедев подробно описал, как и чем его встречали, эмоции остались незабываемые:

«Ресторанная жизнь Красноярска круче всего, что происходит в России в радиусе 1000 километров (Новосибирск и Иркутск - сорян, вам еще сто лет не догнать)».

Добавим, что это не первый визит Артемия Лебедева в наш регион. Ранее он уже бывал в Красноярске, Ачинске, Железногорске, Зеленогорске.

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