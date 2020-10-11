Жительница Норильска потратила почти миллион, чтобы получить компенсацию за БАДы Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Норильска потратила без малого миллион рублей, чтобы получить компенсацию за БАДы. И только спустя несколько недель поняла, что стала жертвой мошенников, и пришла в полицию с заявлением.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции северного города, в сентябре женщине позвонили с неизвестного номера. Мужчина сообщил, что ей полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные препараты. Не уточняется, в самом ли деле потерпевшая их приобретала или же соблазнилась на крупную сумму – как-никак 450 тысяч рублей.

Чтобы их получить, женщине нужно было приехать в Москву. Но путешествовать в столицу из Норильска – дело долгое, затратное. Не вопрос, сказал мошенник и предложил облегченный вариант: оплатить налоговую пошлину и страховые взносы на месте, через банкомат. Что женщина и сделала. Причем ее не насторожило, что так называемый налог и страховка превысили обещанную компенсацию в два раза. Итого она потеряла 958 тысяч рублей.

Уголовное дело полиция возбудила и будет искать мошенников. На это потребуется время. Максимальное наказание за это – 6 лет.