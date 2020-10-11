На севере Красноярского края браконьер наловил тугуна на 2 года колонии. Стоп-кадр видео

В Туруханском районе в ходе оперативно-профилактической операции «Путина-2020» сотрудники полиции и Рыбоохраны задержали подозреваемого в браконьерстве. 38-летний местный житель выезжал на Енисей на своей моторной лодке и сетями добывал рыбу ценных пород. Когда его задержали, внутри лодки обнаружили 502 экземпляра тугуна.

Разрешительных документов у рыбака на лов промысловой рыбы, к которой относится тугун, у него не было. Сумма ущерба экосистеме оценена в 125 тысяч рублей. Выходит по 250 рублей за рыбу. На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Пока что он находится под подпиской о невыезде.

Добавим, что совместные рейды полиции и инспекторов Рыбоохраны проводятся регулярно. Часто у браконьеров изымают осетра – ценнейшую рыбу, которая занесена в красную книгу, следовательно, лов ее категорически запрещен.