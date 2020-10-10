С 12 октября запустят электрички для жителей красноярского микрорайона «Северный»

Компания «Краспригород» запустит новые электропоезда
Фото: Мария ЛЕНЦ
С 12 октября компания «Краспригород» запустит новые электропоезда на направлении, котрое соединяет западные пригородные зоны и станцию Красноярск Северный.
Теперь электропоезд №6711-6712 Красноярск Северный – Красноярск будет курсировать ежедневно. Он отправляется со станции Красноярск Северный в 8:27 по местному времени, с прибытием на станцию Бугач в 8:46, прибытием на станцию Красноярск в 9:07.
Электропоезд №6749-6750/6751-6752 Красноярск – Красноярск Северный – Красноярск– по субботам и воскресеньям. Отправление со станции Красноярск в 18:12, далее прибытие на станцию Бугач в 18:25, Красноярск Северный – 18:58, Бугач – 19:26, Красноярск – 19:47.
Что это дает? После запуска новых электричек у жителей «Северного» утром получится пересесть на электропоезд №6315 Красноярск – Чернореченская следующий в западную пригородную зону. Прибытие на станцию Бугач – в 8:58.
А вечером пассажиры обратного электропоезда №6316 Чернореченская - Красноярск могут совершить пересадку в электричку до станции Красноярск Северный(прибытие на станцию Бугач в 18:29).
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
КСТАТИ
Где можно уточнить график движения пригородных и городских электропоездов:
- по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00;
- на официальном сайте АО «Краспригород» в разделе «Расписание»;
- в мобильном приложении «Краспригород».