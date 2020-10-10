С 12 октября запустят электрички для жителей красноярского микрорайона «Северный»

Компания «Краспригород» запустит новые электропоезда Фото: Мария ЛЕНЦ

С 12 октября компания «Краспригород» запустит новые электропоезда на направлении, котрое соединяет западные пригородные зоны и станцию Красноярск Северный.

Теперь электропоезд №6711-6712 Красноярск Северный – Красноярск будет курсировать ежедневно. Он отправляется со станции Красноярск Северный в 8:27 по местному времени, с прибытием на станцию Бугач в 8:46, прибытием на станцию Красноярск в 9:07.

Электропоезд №6749-6750/6751-6752 Красноярск – Красноярск Северный – Красноярск– по субботам и воскресеньям. Отправление со станции Красноярск в 18:12, далее прибытие на станцию Бугач в 18:25, Красноярск Северный – 18:58, Бугач – 19:26, Красноярск – 19:47.

Что это дает? После запуска новых электричек у жителей «Северного» утром получится пересесть на электропоезд №6315 Красноярск – Чернореченская следующий в западную пригородную зону. Прибытие на станцию Бугач – в 8:58.

А вечером пассажиры обратного электропоезда №6316 Чернореченская - Красноярск могут совершить пересадку в электричку до станции Красноярск Северный(прибытие на станцию Бугач в 18:29).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

КСТАТИ

Где можно уточнить график движения пригородных и городских электропоездов:

- по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-75-00-00;

- на официальном сайте АО «Краспригород» в разделе «Расписание»;

- в мобильном приложении «Краспригород».