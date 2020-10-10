В Хакасии двое прохожих отобрали телефон у 8-летней девочки

Подозреваемых быстро задержали Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух жителей Черногорска задержали по подозрению в дерзком преступлении. Одному 21 год, другому 18 лет. Следователи предполагают, что именно они напали на второклассницу 29 сентября.

8-летняя девочка проходила мимо одного из домов на улице Космонавтов, когда это произошло. К ней подбежал незнакомец и выхватил из рук телефон, другой в это время озирался по сторонам, чтобы не было свидетелей. Школьница вернулась домой и рассказала о случившемся своим родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Подозреваемых быстро задержали.

- Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Черногорска, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - Они подозреваются в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.