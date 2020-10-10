В Красноярске 14-летний подросток взял машину родителей, чтобы прокатить подругу и чуть не погубил ее в ДТП с мусоровозом

Машина серьезно повреждена Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

В Октябрьском районе Красноярска 9 октября произошло ДТП, в котором пострадала школьница.

Это было ранее утро. 14-летний подросток за рулем автомобиля «Toyota» пересекал нерегулируемый перекресток на улице Киренского. Он не предоставил преимущество мусоровозу и машины столкнулись. В результате ДТП пострадала сверстница юного водителя, которая в момент аварии находилась на заднем сиденье иномарки.

Во время проверки выяснилось, что «Toyota» принадлежит матери подростка. Родители даже не догадывались, что их сын взял ключи от машины и куда-то на ней поехал. Да еще пьяный! Показания прибора составили 0,26 миллиграмм на литр.

Подросток не предоставил преимущество водителю мусоровоза Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

- По данному факту проводится проверка, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - Также информация передана в службу по делам несовершеннолетних для принятия дальнейшего решения в отношении родителей подростка. Добавим, что в текущем году сотрудниками полка ДПС пресечено более 40 фактов управления транспортными средствами подростками в возрасте до 16 лет. Родителям необходимо контролировать досуг своих детей и понимать, что именно они несут ответственность за наступившие последствия.

Полицейские напоминают родителям, что в подобных случаях им грозит ответственность «за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления». Штраф - от 5000 до 15000 рублей.