В Красноярске произошло разбойное нападение на салон сотовой связи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске произошло разбойное нападение на салон сотовой связи. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Случилось это несколько дней назад в Советском районе. Неизвестный зашел в магазин в медицинской маске и попросил девушку-продавца показать ему несколько телефонов.

Как только девушка открыла витрины, разбойник показал нож и, угрожая, увел девушку в подсобное помещение, там связал скотчем и надел на нее наручники. После этого забрал несколько дорогих гаджетов и скрылся. Сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей.

Оперативникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 28-летний ранее судимый житель Ачинска. Он скрывался у своих знакомых в Бородино, потом оказался в Красноярске. К моменту задержания он успел сбыть се похищенные телефоны, однако оперативники нашли их и вернули в салон связи. По статье «Разбой» мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.