В Красноярске начали делать прививки от коронавируса

Первая вакцина поступила в Красноярск в середине сентября. До конца года наш регион получит 2482 дозы препарата «Гем-КОВИД-Вак», которая подходит только взрослым от 18 до 60 лет.

Сегодня первые прививки сделают медикам, которые работают в так называемой «красной зоне», самой опасной зоне инфекционных больниц.

Конечно, они должны быть абсолютно здоровы – это обычное требование, которое первостепенно для любой вакцинации.

Вакцина от коронавируса вводится дважды, с промежутком в 21 день. Информация о привитых собирается в единый федеральный реестр.

Вакцинирование от коронавируса будет добровольным и бесплатным. Впрочем, о массовых прививках говорить пока рано. Тот объем, который получит край до конца этого года рассчитан только на тех, кто работает с ковидными больными.