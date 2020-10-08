Жительница Красноярска продала гражданке Австрии несуществующие сибирские меха на 9 тысяч евро

Заработала не деньги, а срок.... Фото: Мария ЛЕНЦ

Гражданка Австрии подала заявление в полицию о хищении денег и рассказала, что началом этой истории стало объявление в интернете о продаже меховых изделий по сниженной цене. Ей особенно понравилось меховое одеяло по символической для жительницы Европы цене, всего 2 тысячи евро, и она внесла предоплату. Но когда «продавец» предложила шубу из соболя, сумки известных марок и обувь, не смогла устоять перед их низкой ценой и перевела в итоге почти 9 тысяч евро. Надо ли рассказывать продолжение этой истории? Все понятно и так: после получения денег несуществующий продавец несуществующих мехов исчезла. Но сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» удалось ее разыскать и задержать. Оказалось, она брала в интернете фото меховых изделий, придумывала им привлекательные цены и выставляла на странице своего несуществующего магазина. Кроме гражданки Австрии нашлось еще 10 покупателей, которые перевели около миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». А это до 6 лет лишения свободы. Сколько получит хозяйка несуществующих мехов, решит суд, дело уже передано на рассмотрение.