В красноярских супермаркетах «Лента» и «Метро» проверили соблюдение санитарных норм

Рейды по проверке проходят регулярно Фото: Мария ЛЕНЦ

Во всех районах Красноярска регулярно проходят профилактические проверки магазинов, автобусов, троллейбусов и других организаций, которым разрешено оказывать услуги.

Важно соблюдать социальную дистанцию Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что в городе продолжает действовать масочный режим. Несмотря на это, многие игнорируют ношение масок или надевают их неправильно. Однако число заболевших коронавирусом растет, наблюдается сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поэтому необходимо строго соблюдать меры профилактики – правильно надевать маску, закрывая рот и нос, обрабатывать руки антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Штраф за нарушение масочного режима – до 30 000 рублей.

Сегодня, 7 октября, в Кировском районе руководитель администрации Елена Ланина, представители Роспотребнадзора и сотрудники полиции проверили работу гипермаркета «Лента» и торгового центра «Метро Кэш энд Кэрри».

В "Ленте" покупателям предлагают бесплатные маски Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сотрудники администрации района ежедневно проводят проверочные рейды, мы контролируем работу различных организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - рассказала Елена Ланина. – В большинстве случаев они придерживаются введенных правил. Но есть и нарушители. И утверждение, что все, мол, уже устали от ограничительных мер, не оправдывает ни работников торговых организаций, ни их посетителей. Ограничительные правила действуют для всех, соблюдать их должны все. Тогда будет положительный эффект. Наша задача – убедить граждан соблюдать профилактические меры. Мы со своей стороны, конечно же, убеждаем. А информацию о нарушителях передаем в надзорные органы.

В "Метро" сотрудники на кассах в масках и перчатках Фото: Мария ЛЕНЦ

На прошлой неделе Красноярске провели 35 рейдов: проверено 245 объектов, из них – 102 продовольственных магазина, 62 заведения общественного питания, 39 салонов красоты, 24 фитнес-клуба.

Если вы заметили, что нарушения в работе организаций, звоните по телефонам:

- Кировский район: 222-37-37

- Ленинский район: 264-25-48

- Свердловский район: 261-98-90

- Октябрьский район: 247-01-08

- Железнодорожный район: 221-53-44

- Центральный район: 227-38-76

- Советский район: 220-06-33