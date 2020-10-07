Ковидный госпиталь на Рокоссовского в Красноярске возобновил работу. Фото: оперштаб.

Временный инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на улице Рокоссовского в Красноярске возобновил работу. Как сообщает ТВК, клиника, открывшаяся на базе общежития, уже приняла первых пациентов.

В понедельник, 5 октября, туда поступили пять пациентов. На следующий день – в пять раз больше. Сейчас в госпитале развернуто 120 коек, предполагают задействовать 50 сотрудников.

Если будет необходимо, количество мест увеличат. Но предварительно: планируют открыть не больше 200 коек, пояснили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Напомним, по данным на 7 октября, за минувшие сутки коронавирусом заразились 158 человек, трое скончались. Всего в крае 20 882 случая заражения. Врачи вылечили 15 739 человек.

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