В Хакасии мужчина убил топором родного брата

В Хакасии мужчина из заботы убил топором родного брата. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Таштыпском районе Хакасии 48-летний мужчина убил топором родного брата. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Вот версия следствия: мужчина трудился скотником в фермерском хозяйстве, находящемся неподалеку от села Таштып. В один из дней позвал старшего брата пожить у него – тот вел «свободный» образ жизни, баловался спиртным. Вот младший и решил: пусть будет под присмотром, помогает по хозяйству. Так продолжалось 3-4 месяца.

В один из дней употребили спиртное. И старший заявил: хочу уехать, вернуться обратно к отцу (он жил с ним до этого). Ты же нетрезв, парировал младший, подумай. После этого застолье продолжилось.

Но в какой-то момент брат стал предъявлять претензии: почему не отпустил назад? Выяснения переросли в драку, старший принялся махать ножом. А младший схватился за топор – нанес несколько ударов обухом, а потом лезвием – по голове.

… Потерпевшего увезли в больницу, но спасти его не удалось. На следующий день он умер. Заведено уголовное дело по статье Убийство.