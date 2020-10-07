В следующем году в Красноярском крае создадут сеть по сбору грибов и ягод. Фото: Мария ЛЕНЦ

Целая сеть по сбору и переработке дикоросов – грибов, ягод, орехов, лекарственных растений – заработает на юге Красноярского края в следующем году.

На базе сельхозкооператива «Агрофедерация» заготовительные пункты откроются сразу в нескольких районах – Шушенском, Идринском, Каратузском, Ермаковском. На их оснащение выделено больше 100 миллионов рублей из краевого бюджета.

По словам министра сельского хозяйства Леонида Шорохова, создание сети – пилотный проект, который реализуется по инициативе главы края Александра Усса:

- В дальнейшем планируем тиражировать опыт в других территориях региона, возрождая традиции заготовительной деятельности.

Заготовительные пункты откроются в нескольких районах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Участки под строительство уже готовы, договоры аренды заключены. До конца текущего года предполагается возвести все четыре заготовительных пункта, а в начале нового сезона – установить и запустить оборудование.

- Выстраивание этой системы позволит создать запас полезной дикорастущей продукции, увеличить самозанятость и доход местных жителей, - подчеркнул Сергей Матяш, председатель «Агрофедерации».