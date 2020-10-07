Красноярцев предупредили о сильном ветре и гололеде

Снегопад 6 октября продолжался почти весь день. Фото: Мария ЛЕНЦ

После вчерашнего снегопада, который продолжался почти сутки, жителей Красноярска и края предупредили о сильном ветре и гололеде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в среду, 7 октября, погода ухудшится.

В центральных районах края поднимется ветер – с порывами до 15-18 метров в секунду. На дорогах гололед, местами возможно также обледенение веток деревьев и проводов.

Поэтому автовладельцам необходимо подготовить машины к зиме. На трассах нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Что касается пешеходов, им тоже стоит быть очень осторожными. При налипании мокрого снега на проводах есть вероятность аварий. Находясь на улице, нельзя подходить к оборванным или провисшим проводам ближе 5-8 метров, имейте в виду!

В случае опасности звоните в единую службу спасения по телефонам – 101 и 112.