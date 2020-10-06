В Кировском районе Красноярска на сутки отключат холодную воду. Фото: ИВАНОВА Диана

В Кировском районе Красноярска на сутки отключат холодную воду. Ее не будет в домах на улицах Кутузова и Щорса с 7 до 8 октября, рассказали в компании КрасКом.

Отключение – мера вынужденная. На Щорса,31 продолжается капитальный ремонт водопроводных сетей. Нужно установить новую задвижку и смонтировать временный трубопровод. Так что жителям рекомендуют сделать запас холодной воды.

КОНКРЕТНО

Холодной воды не будет с 9.30 7 октября до 6.00 8 октября.

По адресам:

- улица Щорса, 29, 30, 31, 31А, 41, 43, 9, 11, 13, 15, 19;

- улица Кутузова, 40, 40А, 42, 44.

ГРАФИК ПОДВОЗА ВОДЫ

Первая цистерна

Щорса, 9-11 с 13.00-13.30

Щорса, 30 с 13.30-14.00

Щорса, 29 с 14.00-14.30

Кутузова, 42-44 с 14.30-15.00

Щорса, 9-11 с 18.00-18.30

Щорса, 30 с 18.30-19.00

Щорса, 29 с 19.00-19.30

Кутузова, 42-44 с 19.30-20.00

Вторая цистерна

Щорса, 15-19 с 13.00-13.30

Щорса, 43 с 13.30-14.00

Щорса, 41 с 14.00-14.30

Кутузова, 40-40А с 14.30-15.00

Щорса, 15-19 с 18.00-18.30

Щорса, 43 с 18.30-19.00

Щорса, 41 с 19.00-19.30

Кутузова, 40-40А с 19.30-20.00