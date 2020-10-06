Детский сад в Красноярске выселяют из-за долгов. Фото: Ася ЖУКОВА

В Красноярске частный детский сад могут отправить на улицу из-за долгов. Об этом рассказали предприниматели.

Оказалось, стройкомпания, владеющая помещением на улице Батурина, намеревается выселить дошкольное учреждение, потому что из-за пандемии им не успели выплатить всю сумму аренды.

Как пояснили представители детсада «Академия детства», они занимают помещение вот уже восемь лет. Когда началась пандемия, дети почти перестали к ним ходить. Тем не менее заплатить за аренду с апреля по июль сумели.

В рассрочке или скидке стройкомпания им отказала. А субсидии от города так и не было. Осталось погасить долги за август и сентябрь. Но владельцы помещения ждать не стали – потребовали освободить площади. Объявили, что хотят поменять замки.

Заведующая подала заявление в полицию, ведь по закону при расторжении договора учреждению дают три месяца, чтобы съехать. Сейчас по нему начата проверка.

Однако минувшую ночь сотрудникам детсада пришлось провести на рабочем месте. Они опасаются, если уйдут, не смогут попасть обратно. А дети – 60 человек – останутся без садика.