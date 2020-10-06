Арендаторы массово уходят из ТРЦ «Июнь» в Красноярске. Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Из торгово-развлекательного центра «Июнь» массово уходят арендаторы. Есть сведения (неофициальные), что съехали уже 50 предпринимателей.

О том, что бизнесмены расторгают договоры аренды, сообщила в своем фейсбуке юрист Татьяна Ларина. Пока комплекс не работал во время пандемии, многие не вносили плату за помещения. Как итог – накопились долги, которые предстоит взыскивать собственнику, чтобы в свою очередь, расплатиться с банком.

Между тем представители самого торгового комплекса комментируют: проблема, безусловно, есть. Но все не так катастрофично, как описывается. Сейчас идет пересмотр договоров, одни арендаторы покидают свои площади, другие въезжают на их места, обычный процесс.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса все торговые центра Красноярска (и не только) стояли закрытыми несколько месяцев. Конечно, это привело к серьезным убыткам.