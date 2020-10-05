В Эвенкии мужчина складным ножом зарезал отвергнувшую его бывшую. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии (Красноярский край) 40-летний мужчина зарезал бывшую супругу, которая снова его отвергла. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все случилось 17 июня 2020 года. Житель поселка Тура позвал на свиданье свою экс-жену. Хотел помириться, уговаривал начать все заново. Но женщина была категорически против. Не только сказала «нет», но и перечислила все недостатки бывшего супруга. Дошло до претензий.

Оскорбившись, мужчина вспылил. Выхватил складной нож и несколько раз ударил обидчицу. Так что финал свиданья оказался кровавым.

Пострадавшая не выжила. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Недавно его материалы были переданы в суд. Если вина мужчины будет доказана, он может получить до 20 лет лишения свободы.

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