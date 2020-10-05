В 20-й больнице Красноярска начали большой ремонт. Фото: сайт минздрава региона.

Хорошая новость: в 20-й больнице Красноярска приступили к большому ремонту. Работы продлятся до сентября следующего года, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Что предстоит сделать? Уже начат капитальный ремонт корпуса детской соматики, причем сразу нескольких отделений - для недоношенных малышей и детей до года – на третьем этаже; кардиотделения – на втором; а также служебных помещений на первом этаже и подземного перехода. На эти цели выделено 39,8 миллионов рублей из бюджета края.

Кроме того, при поддержке спонсора - ООО «РН-Ванкор» - в текущем году проведен ремонт приемно-диагностического отделения кардиокорпуса – на первом этаже; в отделении отделении ультразвуковой и функциональной диагностики – на третьем.

Этим летом к корпусах кардиологии и детской хирургии появились два современных лифта для перевозки маломобильных пациентов. До конца следующего года предполагается заменить еще четыре лифта – в роддоме, терапии и кардиологии.

По нацпроекту «Здравоохранение» до конца ноября нынешнего года пройдет капремонт в рентген-отделении кардиологического корпуса – специально под установку нового томографа.

КОНКРЕТНО

Еще в планах капремонт второго и пятого этажей в терапии (сейчас там развернут инфекционный госпиталь), обновление двух этажей лабораторного корпуса.