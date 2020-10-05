В понедельник на правобережье Красноярска отключат холодную воду. Фото: ИВАНОВА Диана

В понедельник, 5 октября, на правобережье Красноярска отключат холодную воду. Это касается микрорайонов Белые Росы и Полтавский, информируют в компании КрасКом.

Отключение вынужденное – оно необходимо, чтобы отремонтировать поврежденный участок водопровода на Ярыгинской набережной.

КОНКРЕТНО

5 октября с 10.00 до 19.00 не будет холодной воды в домах:

- на Судостроительной, 153,155,157,159,161,163,171,175,177,177А, 163а, 173;

- Карамзина, 5,7,9,11,13;

- Полтавской,38А

Подвоз воды будет осуществляться по графику:

Судостроительная, 153-157 с 14.00-14.30;

Судостроительная, 177-177 А с 14.00-14.30;

Судостроительная, 161 с 14.30-15.00; Судостроительная, 175 с 14.30-15.00; Судостроительная, 159-163 с 15.00-15.30; Судостроительная, 171 с 15.00-15.30; Карамзина, 11-13 с 15.30-16.00; Карамзина, 7-9 с 15.30-16.00.

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