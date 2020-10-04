Жителя Таймыра заставили бесплатно отработать 250 часов Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителю Таймыра придется отработать 250 часов на благо общества. Такое решение вынес судья в наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого ему 2 года запрещено заниматься чем-то, связанным с управлением автомобилем.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции Дудинки, 27-летний любитель пьяной езды в прошлом году уже привлекался к административной ответственности – был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года.

Однако урок не пошел впрок. Несколько недель назад северянин вновь сел за руль подшофе. Когда его остановил наряд ГИБДД и предложил пройти алкотест, тот согласился. Прибор показал состояние алкогольное опьянения с концентрацией этилового спирта в пробе выдыхаемого им воздуха 0,80 г/л. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Верхняя планка наказание – лишение свободы до двух лет.