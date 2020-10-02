В Красноярском крае в 2021 году выделят 567 миллионов рублей на улучшение качества питьевого водоснабжения. Фото: пресс-служба правительства края

Делегация Красноярского края приняла участие в IV Всероссийском водном конгрессе. Главные темы были посвящены нацпроекту «Экология» и других федеральным проектам по водным ресурсам. Комментируя реализацию мероприятий нацпроекта, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев отметил:

- В Красноярском крае до 2024 года запланировано построить и реконструировать 25 объектов питьевого водоснабжения на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. В прошлом году мы завершили строительство объектов питьевого водоснабжения в Минусинске и Канске. В этом году запланирован первый этап строительства станции для таймырского поселения Хатанги. Безусловно, при решении таких стратегических задач крайне важен обмен опытом с коллегами и изучение лучших практик. В этом смысле конгресс – очень актуальная площадка, которая такую возможность представляет.

Нужно добавить, что в 2021 году в рамках нацпроекта в крае запланированы работы на семи объектах водоснабжения на общую сумму 567,3 миллионов рублей. Перечислим их все. Это строительство станции в Хатанге и кольцевого водопровода в Минусинске. Модернизация системы водоснабжения в поселке Ангарский Богучанского района. Возведение станции водоподготовки в Бородино, строительство водонапорной башни и водопроводных сетей в поселке Мингуль Сухобузимского района. Реконструкция водозаборных сооружений с устройством водоочистного комплекса в поселке Толстый Мыс Новоселовского района. И модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования и напорного водопровода в поселке Красногорьевский Богучанского района.