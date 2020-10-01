«Предложил показать котенка»: педофила, похитившего девочку в Красноярске, поймали благодаря хобби его жертвы

Фоторобот был составлен благодаря точному описанию девочки, пережившей нападение. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Серийного педофила, который напал на девочку в Красноярске, поймали благодаря хобби его жертвы. Теперь он проведет в колонии больше 20 лет, причем будет лечиться, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Беда случилась в июне 2019 года. 56-летний мужчина вечером подкараулил в подъезде дома в Свердловском районе 9-летнюю девочку. Предложил показать котенка, но школьница отказалась. Тогда он схватил ребенка, унес в гаражи. Там угрожая ножом, совершил насилие.

… Родители девочки тут же обратились в СК. Школьница (она увлекается рисованием) так хорошо сумела описать нападавшего, что был составлен максимально точный фоторобот. А участковый практически сразу опознал в нем педофила, за которым осуществлял надзор (тот недавно освободился из колонии, где сидел за такое же преступление).

Подозреваемого задержали. В ходе допросов выяснилось, он причастен к еще одному подобному эпизоду. Осенью 2018 года похитил 6-летнюю девочку, утащил на территорию школы. Благо, вовремя подоспела мать ребенка – спугнула насильника.

Экспертиза установила: у мужчины – педофилия. На него было заведено уголовное дело. И на днях суд признал подозреваемого виновным. Приговор оказался суровым.