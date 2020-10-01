В Красноярске сосед заявил о насилии родителей над годовалым ребенком. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель одной из многоэтажек в Красноярске пожаловался на насилие над годовалым ребенком его родителей. Мужчина по телефону связался с уполномоченным по правам детей в Красноярском крае и рассказал: «По соседству живет семья с двумя детьми, один из них – годовалый малыш – часто громко плачет. Разберитесь, что происходит?».

После обращения красноярца была организована проверка. В результате было установлено: в семье все в порядке. Родители выполняют свои обязанности добросовестно, ребенка никто не обижает.

Как выяснилось, не так давно малышу сделали операцию, а после нее нужны постоянные перевязки, их проводит мама. Для ребенка это болезненно, поэтому он громко плачет.

- Нарушений прав ребенка не установлено, - говорит Ирина Мирошникова. – Хорошо, что негативная информация не всегда находит реального подтверждения.